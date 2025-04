La Real Sociedad officialise le départ de son coach à la fin de la saison

Coup de théâtre à la Real Sociedad. Libre de tout contrat en fin de saison, Imanol Alguacil semblait parti pour prolonger son aventure sur le banc de touche de la formation de San Sebastian. Au final, la formation espagnole révèle que c’est tout l’inverse qui va se passer. Alguacil a fait savoir à ses dirigeants qui pliera bagage.

«Imanol Alguacil a informé la Real Sociedad de sa décision de ne pas continuer à diriger l’équipe la saison prochaine. L’entraîneur d’Orio, après six saisons et demie à la tête de la Real Sociedad, quittera le club de Txuri Urdin à la fin de la saison en cours. Mais avant d’en arriver là, il y a beaucoup à faire. Le sixième billet européen et la fin de cette belle histoire méritent un dernier effort de la part de tous», a indiqué le club basque dans son communiqué.