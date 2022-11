OM - OL : la grosse déception de Jeff Reine-Adélaïde

La suite après cette publicité

Le choc des Olympiques aura donc tourné en faveur des Marseillais. Ce dimanche, en clôture de la 14ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a assuré le service minimum pour se défaire de l'Olympique Lyonnais (1-0) devant ses supporters. Jeff Reine-Adélaïde s'est présenté avec la mine des mauvais soirs au micro de Prime Video, quelques secondes après le coup de sifflet final au Vélodrome.

« On est très déçus, parce qu'en première période, on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait. En deuxième, on a réussi à se créer des occasions, eux pas trop. C'est vraiment la première mi-temps qui fait la différence. On savait qu'ils allaient mettre beaucoup d'intensité. On devait répondre présent, on n'a pas su le faire en première période. On doit continuer à bosser pour gagner ce dernier match avant la trêve. »