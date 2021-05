Le Standard de Liège signe avec adidas !

Le mercato se poursuit du côté des équipementiers et adidas fait son grand retour en tant que partenaire officiel du Standard de Liège en succédant à New Balance qui équipait le club depuis la saison 2017-2018.

Les deux parties sont parvenues à s'entendre pour signer un contrat qui débutera au cours de la saison 2021-2022. La marque aux trois bandes sera donc à nouveau sur les maillots des Rouches après deux collaborations réussies entre 1976-1981 et 1987-2003. Dans le cadre de cette collaboration, adidas fournira toutes les équipes du Standard, y compris les jeunes joueurs du centre de formation et les membres du personnel.

Standard de Liège 🤝 adidas pic.twitter.com/uXBoPH9izw — Standard de Liège (@Standard_RSCL) May 18, 2021

Gavin Thomson : « En tant que marque de sport, nous sommes toujours à la recherche de partenaires solides qui correspondent aux valeurs de notre marque. Cette collaboration renouvelée avec un club de football passionné comme le Standard s’inscrit parfaitement dans cette perspective. Nous regardons fièrement notre histoire commune, tout en nous réjouissant d’ajouter d’autres chapitres avec le club et les fans », indique Gavin Thomas, Vice-Président exécutif et Directeur Général adidas pour l'Europe du Nord.

« C’est un grand plaisir et une grande fierté pour nous de renouveler notre relation avec un équipementier mythique considéré comme une référence par tous. Notre club et adidas partagent les mêmes valeurs qui sont si chères à nos supporters et nous avons l’intention de leur offrir beaucoup de plaisir et d’émotions ensemble dans les saisons à venir, comme ce fut déjà le cas dans le passé », rapporte le Directeur Général du club belge Alexandre Grosjean.

Pour les supporters Liégeois, tous les futurs articles conçus par l'équipementier allemand seront exclusivement disponibles via les boutiques officielles du club ainsi que sur la boutique en ligne.