LDC (F) : l'OL facile face à Zurich, le FC Barcelone gifle le Bayern Munich

Suite de la troisième journée de la Ligue des champions féminine, avec deux rencontres concernant les équipes en finale de la dernière édition : le FC Barcelone, malheureux finaliste en 2022, qui recevait le Bayern Munich au Camp Nou, et l'Olympique Lyonnais, tenant du titre et octuple champion d'Europe, qui se déplaçait sur la pelouse du FC Zurich. Les deux formations se sont facilement imposées, et ce sur le même score (3-0).

Les Feunottes n'ont pas eu de grosse difficulté grâce à la formation suisse, ouvrant rapidement le score grâce à Melvine Malard (4e), avant de servir deux offrandes à Signe Bruun (35e, 66e) pour offrir la première victoire lyonnaise et revenir à deux points du leader Arsenal dans le groupe C. Les Catalanes, quant à elles, ont dû attendre la seconde période pour faire le travail face à leurs homologues bavaroises, par l'intermédiaire de Geyse (48e), Aitana Bonmati (60e) et Claudia Pina (66e). Le Barça enchaîne une 12e victoire en 12 matches toutes compétitions confondues et reste leader de la poule D.