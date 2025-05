Leeds : un supporter dans le coma après avoir célébré la montée

La fête a viré au cauchemar pour ce supporter de Leeds. La BBC rapporte que Ed O’Brien, 23 ans, est tombé d’un arbre ce lundi au cours des célébrations du défilé de promotion du club. Il est atteint de plusieurs graves blessures, et est tombé dans le coma. La famille d’Ed fait désormais quatre aller-retour chaque jour pour lui rendre visite. Sa mère a expliqué que l’équipe médicale espérait le tirer d’affaire : « pour l’instant son état ne s’améliore guère. Il reste dans le coma mais l’équipe médicale s’occupe de lui et est convaincue qu’il montre des signes positifs. »

Pour lui venir en aide, une collecte de fonds a été lancée. Elle a pour le moment permis de récolter près de 11 800 euros, dont 2 360 de Larry Nance, ancien joueur de basket et investisseur de Leeds. Sa mère a tenu a remercié toute forme de soutien, financier ou non : « à ceux qui ont simplement envoyé un message pour dire qu’ils pensaient à lui et qu’ils priaient pour lui, merci. »