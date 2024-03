Maroc : Walid Regragui met la pression à Neil El Aynaoui

Depuis la Coupe du monde 2022, le Maroc est passé dans une autre dimension. Allant jusqu’en demi-finale contre la France, les Lions de l’Atlas ont pu construire sur cet immense exploit pour attirer de nombreux joueurs. Ainsi, Eliesse Ben Seghir, Chadi Riad mais surtout Brahim Diaz ont donné leur accord pour porter le vert et le rouge de la tunique marocaine. Également, un sérieux coup de projecteur a été mis sur Walid Regragui. Le sélectionneur de 48 ans s’est illustré par son management et son alchimie avec son groupe. Pourtant, depuis plusieurs mois et après une CAN 2023 ratée et mouvementée pour lui, l’ancien de Grenoble est au cœur de certaines polémiques. Présent en conférence de presse ce mardi avant la rencontre face à la Mauritanie, Regragui s’est encore illustré en taclant l’Italie en affirmant qu’il ne connaissait pas l’attaquant de la Squadra Azzurra.

En parallèle, le natif de Corbeil-Essonnes s’est exprimé sur le cas de Neil El Aynaoui. Brillant cette saison avec le RC Lens, le milieu de terrain de 22 ans n’a pas encore choisi quelle sélection il voulait représenter et cela agace Regragui : «Neil El Aynaoui est dans la réflexion, il a une priorité avec son club. Il devait faire partie de l’aventure à la CAN, mais on l’a laissé grandir à sa demande. Pour ce rassemblement, il a encore demandé du temps mais comme, je l’ai toujours dit, à un moment il va falloir se décider et venir. Aujourd’hui, le problème ne vient pas de nous mais du joueur. (…) À un moment donné, il faudra prendre des décisions, s’il ne la prend pas, c’est moi qui la prendrait à sa place, mais on ne va pas attendre longtemps.» Le joueur est prévenu : la patience de Walid Regragui a des limites.