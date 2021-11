Le Shakthar Donetsk fait une première offre pour Jérémie Boga !

Sous contrat avec Sassuolo jusqu'en 2023, Jérémie Boga (24 ans) vit sans doute ses dernières semaines ou ses derniers mois en Émilie-Romagne. Comme évoqué il y a quelques jours, l'ancien joueur de Chelsea fait l'objet de fortes convoitises en Italie. Si l'AC Milan, Naples et la Roma sont intéressés, c'est l'Atalanta qui est le plus chaud. Les deux clubs se sont d'ailleurs très récemment entrevus pour échanger autour des modalités d'un possible transfert.

La suite après cette publicité

Pourtant, l'avenir du marseillais pourrait finalement s'inscrire loin de l'Italie. Selon nos informations, le Shakthar Donetsk vient d'entrer dans la danse et de quelle manière ! Le club qui a éliminé l'AS Monaco en barrage de la Ligue des Champions a lâché une première offre ferme (dont le montant n'a pas filtré) pour attirer le meilleur dribbleur de Serie A. Si l'Ukraine n'était pas forcément intégrée dans le plan de carrière de Boga, la présence au sein du club de Donetsk de Roberto de Zerbi, qui n'est autre que son ancien entraîneur à Sassuolo, pourrait faire réfléchir le milieu offensif international ivoirien. À suivre.