MU : deux autres clubs discutent avec Marcus Rashford

Si Milan est en pole position pour voir atterrir Marcus Rashford cet hiver, d’autres clubs n’hésitent pas à tenter leur chance pour enrôler l’ailier anglais. Selon le média allemand Sky Germany, les représentants du joueur auraient rencontré la direction du Borussia Dortmund la semaine dernière, représentée par le directeur sportif Sebastian Kehl. Si les exigences salariales du joueur seraient difficiles à assumer pour le BvB, un prêt n’est pas à exclure, transaction pour laquelle Manchester United garderait une partie du salaire de Rashford à sa charge.

La suite après cette publicité

The Telegraph ajoute également que West Ham United est également entré en discussions pour se l’offrir sous la forme d’un prêt. Le club londonien aimerait trouver un nouveau buteur pour pallier la perte des attaquants Niclas Füllkrug et Michail Antonio, tous deux blessés de longue date. Marcus Rashford va avoir du choix, lui qui n’est plus dans les plans de Ruben Amorim dans l’avenir de Manchester United.