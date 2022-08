Lorient fonce sur Siriné Doucouré

Les derniers jours du mercato estival 2022 pourraient bien être synonymes de période mouvementée du côté du FC Lorient. Selon nos informations, les Merlus se sont rapprochés de Châteauroux, pensionnaire de N1, car ils s'intéressent à Siriné Doucouré (20 ans), titulaire lors des trois premières journées de championnat cette saison.

Le potentiel de ce jeune attaquant né en 2002 pourrait même pousser le club breton à vendre Ibrahima Koné (23 ans, sous contrat jusqu'en 2026) pour attirer le natif de Nogent-sur-Marne cet été. Siriné Doucouré, au physique imposant (1,93m), n'a plus qu'un an de contrat avec son club formateur. Il a au total inscrit 5 buts et délivré 3 offrandes en 32 matchs avec La Berrichonne.