Les supporters parisiens tournent le dos aux joueuses du PSG

Ce samedi 18 janvier, le PSG s’est sèchement incliné à domicile face à l’Olympique Lyonnais (0-2) dans le choc de la 13e journée de Première Ligue Women, anciennement D1 Arkema. Une défaite qui relègue les Parisiennes à huit points de Lyon, confortablement installé en tête du classement. Après la rencontre, les coéquipières de Sakina Karchaoui ont tenu à aller saluer les presque 20 000 supporters venus au stade, un record d’affluence pour du football féminin français.

La suite après cette publicité

Pour les accueillir, pas de banderole, pas d’applaudissements, pas de huées, juste… des dos. Les ultras du club ont manifesté leur déception en tournant le dos à leurs joueuses après la défaite. «Je peux comprendre leur frustration. Ça reste le choc de la saison, on le perd. Ce que l’on s’est dit reste entre eux et nous. Je les remercie juste d’être toujours là pour nous et de nous pousser à chaque match. Ils sont toujours derrière nous», a relativisé Elisa de Almeida en zone mixte après la rencontre.