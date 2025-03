LdC : le Real Madrid élimine l’Atlético aux tirs au but et file en quarts

Suite et fin des soirées XXL de Ligue des champions. Après le Liverpool-PSG d’hier soir, les huitièmes de finale nous réservaient un autre choc de prestige : le derby de Madrid entre l’Atlético et le Real. Vainqueurs 2-1 à l’aller au Bernabéu, les Merengues partaient avec un petit avantage. De son côté, Carlo Ancelotti alignait un onze de départ avec deux changements. Si une incertitude planait autour de la présence de Kylian Mbappé (touché à la cheville), le Français était bien sur la pelouse du Metropolitano. En revanche, Luka Modric et Jude Belloingham remplaçaient Eduardo Camavinga et Brahim Diaz, malgré le très bon match du Marocain à l’aller. En face, deux changements également pour Diego Simeone. Reinildo remplaçait Javi Galan sur le côté gauche de la défense et Conor Gallagher prenait la place de Samuel Lino. Et ce dernier a rapidement donné raison à son coach.

L’Anglais a tout simplement inscrit son premier but en Ligue des champions avec l’Atlético et le but le plus rapide de la saison de C1. Le milieu de terrain n’a mis que 27 secondes pour trouver la faille en se jetant sur un centre de De Paul (1-0, 1e). Une réalisation précoce qui a eu le mérite de lancer parfaitement ce derby en mettant les deux équipes à égalité d’entrée de jeu. Piqué au vif, le Real Madrid a immédiatement confisqué le cuir aux Colchoneros (75% de possession après une quart d’heure de jeu). Mais si les partenaires de Mbappé faisaient le siège du camp rojiblanco, la possession merengue était stérile face au bloc défensif hermétique de l’Atlético. Incapables de créer le moindre décalage, les champions d’Europe en titre misaient surtout sur une accélération foudroyante de Vinicius Junior face à Llorente pour apporter le danger devant le but d’Oblak. Le Brésilien pensait d’ailleurs toucher au but en réclamant une main de Simeone dans sa surface sur l’un de ses centres. Mais il en fallait plus pour convaincre l’arbitre de siffler.

Mbappé, 0 tir en 120 minutes

De manière générale, les 4 fantastiques de la Casa Blanca ont tous été mangés par l’intensité colchonera durant les 45 premières minutes. Mbappé a surtout passé son temps à râler contre l’arbitre, Vinicius était cerné de défenseurs, tandis que Bellingham et Rodrygo avaient disparu des écrans radars. En termes de statistiques, c’est même pire. Le Real Madrid n’a fait aucun tir en première période et Mbappé n’a touché que deux ballons dans la surface de l’Atlético. En face, l’Atlético débordait d’énergie et de volonté. Premiers sur les deuxièmes ballons, premiers dans les duels, les hommes de Simeone ont étouffé leurs adversaires. En termes de jeu offensif, ce n’était pas le festival d’actions manquées de la double confrontation entre le PSG et Liverpool, mais Julian Alvarez a quand même forcé Thibaut Courtois à s’employer à plusieurs reprises (25e, 39e). A retour des vestiaires, le portier belge a de nouveau été sollicité par Alvarez (47e) et l’Atlético continuait d’imposer sa loi au Real. Une nouvelle statistique venait d’ailleurs confirmer cette tendance : Raul Asencio était le seul Merengue présent parmi les cinq meilleurs récupérateurs de ballon. C’est dire l’apathie des hommes d’Ancelotti.

L’Italien n’a d’ailleurs pas tardé à réagir en sortant Luka Modric et Aurélien Tchouameni pour faire entrer Lucas Vazquez et Eduardo Camavinga. Le but était clair : redonner du pep’s au son milieu de terrain avec du sang frais et en installant Valverde à son poste de prédilection. Coaching gagnant ? Toujours est-il que peu de temps après, Mbappé a profité de l’une des rares fois où il avait de l’espace pour se lancer, crucifier Lenglet et obtenir un penalty (68e). La roue allait-elle encore une fois tourner en faveur de la Casa Blanca en C1 ? Pas cette fois. Pour la première fois, Vinicius Jr n’a pas réussi à transformer la sentence, envoyant le cuir très loin en tribune (70e). Au fur et à mesure que l’on approchait de la fin du temps réglementaire, on retrouvait de l’intensité dans ce jeu d’attaque-défense, les deux équipes voulant clairement faire la différence avant la prolongation. Fraichement entré en jeu, Correa aurait pu être le héros du match s’il n’avait pas oublié Alavrez, seul au point de penalty, après avoir enrhumé Rüdiger (89e). 1-0 à la fin des 90 minutes, 2-2 en score cumulé, les deux équipes partaient logiquement en prolongation. 30 minutes attaquées pied au plancher par les Colchoneros avec une double occasion signée Correa (94e) et Sorloth (96e). Dans ce moment de forte tension, l’Atlético semblait plus uni qu’un Real Madrid où Bellingham n’hésitait plus à pester ouvertement sur Vinicius Jr. Une scène qui ne manquera pas d’être commentée demain. De son côté, Mbappé bouclait ces 120 minutes sans avoir fait le moindre tir. Lunaire. Rien d’autre à signaler dans ces prolongations qui a surtout été émaillée par des accrochages. Comme hier, la décision s’est faite aux tirs au but. Et comme souvent c’est le Real Madrid qui a fait sa loi en s’imposant 4-2.

