PSG : une improbable porte de sortie s’offre à Renato Sanches

Kylian Mbappé monopolise l’attention du PSG et des médias. Mais il n’est pas le seul joueur dont l’avenir se joue cet été dans la capitale française. En effet, plusieurs joueurs sont dans l’attente et sont invités à trouver un nouveau point de chute comme Leandro Paredes, Abdou Diallo et bien d’autres. Et puis il y a des joueurs comme Renato Sanches, que Paris ne retiendra pas coûte que coûte mais qui peuvent aussi continuer.

C’était d’ailleurs l’idée du Portugais, acheté il y a un an à Lille. Mais sa première année dans la capitale a été marquée par les blessures. Une fois sur le terrain, il n’a pas vraiment été à la hauteur des espoirs placés en lui. La porte est donc ouverte en cas d’offre intéressante. Pour le moment, l’AS Roma s’est manifestée comme expliqué par nos soins. Après avoir accueilli Georginio Wijnaldum l’an dernier, la Louve s’est lancée à la poursuite du milieu de terrain.

Le Barça a un oeil sur Sanches

Les négociations avancent plutôt bien entre les différentes parties. Mais il reste encore des détails à régler d’après les informations dévoilées ce mercredi par Il Messaggero. Le média italien explique que les Romains souhaitent obtenir un prêt avec une option d’achat liée au nombre de matchs que le joueur disputera. De son côté, Paris préfère un prêt payant avec une obligation d’achat. Les deux clubs sont encore en désaccord pour le moment. Cela pourrait profiter à un autre prétendant.

Il Messaggero explique que le FC Barcelone est également intéressé à l’idée de récupérer Renato Sanches. Une information surprenante puisqu’il ne correspond pas au profil des joueurs ciblés (libres), que le club galère à inscrire ses recrues et que les Culés ont déjà du monde dans l’entrejeu. D’ailleurs, ils espèrent quelques ventes dont celle de Franck Kessié. Mais Il Messaggero assure que le FCB suit son cas. Une belle porte de sortie pour l’international lusitanien.