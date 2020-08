Juventus : Maurizio Sarri a été limogé !

La suite après cette publicité

Sacrée championne d'Italie il y a quelques semaines, pour la neuvième fois consécutive, la Juventus avait encore une mission dans cette saison 2019-2020 : aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Après leur défaite (1-0) au Groupama Stadium il y a quelques mois, les Bianconeri devaient inverser la tendance vendredi soir sur leur pelouse contre l'Olympique Lyonnais, pour leur huitième de finale retour de C1. Malheureusement, Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, et les siens, n'ont pas rempli leur mission malgré un succès (2-1) à la maison.

Une élimination qui a forcément posé question. Et notamment sur l'avenir de Maurizio Sarri. Arrivé sur le banc turinois cette saison, le technicien italien n'a pas fait l'unanimité, notamment en cette fin d'exercice avec un jeu assez pauvre offert par ses hommes en championnat. Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2022, son avenir était donc incertain. Les médias transalpins ont rapidement placardé le sujet en Une ce samedi matin. Et le verdict vient de tomber.

Simone Inzaghi comme futur entraîneur ?

Les dirigeants de la Vieille Dame se sont réunis récemment pour évoquer l'avenir de Maurizio Sarri, et celui-ci a tout simplement été remercié ! Ce sont d'abord les médias italiens qui ont annoncé la nouvelle avant la publication du communiqué de la Juventus aux alentours de 14h45 : «la Juventus annonce que Maurizio Sarri a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première. Le club tient à remercier l'entraîneur d'avoir écrit une nouvelle page de l'histoire de la Juventus avec la victoire du neuvième Scudetto consécutif, aboutissement d'un parcours personnel qui l'a conduit à gravir toutes les catégories du football italien.»

Désormais, les Bianconeri vont devoir se tourner vers l'avenir et trouver le remplaçant de Maurizio Sarri. Depuis plusieurs heures, La Gazzetta dello Sport et d'autres quotidiens italiens annoncent que Simone Inzaghi, actuellement entraîneur de la Lazio, se trouve tout en haut de la liste des dirigeants turinois. Mais les noms de Zinedine Zidane et Mauricio Pochettino ont aussi été cités.