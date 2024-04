Le communiqué cinglant de Trabzonspor qui demande la démission de la Fédération turque

Ces images ont fait le tour du monde. Vainqueur à la dernière minute sur la pelouse de Trabzonspor avant la trêve internationale, Fenerbahce n’a pas pu célébrer la victoire comme il se doit. En effet, dès la fin du choc, des centaines de supporters locaux ont bondi sur le terrain pour s’en prendre aux joueurs stambouliotes. Mais alors que l’héroïque Bright Samuel-Osayi a été salué, le pire a sûrement été évité en Turquie lors de la rencontre entre les deux cadors de Süper Lig. Pour autant, le Nigérian, ainsi que deux autres coéquipiers, ont été rattrapés par la patrouille ce lundi par la commission de discipline de la Fédération turque de football. Mais alors que plus de joueurs du Fener auraient pu être auditionnés, cette décision provoque l’ire de Trabzonspor. Dans un communiqué cinglant paru ce lundi après-midi, la formation de l’est de la Turquie est monté au créneau pour critiquer cette décision trop laxiste selon eux. La direction du club est même allé plus loin en demandant la démission de plusieurs membres de TFF, la Fédération turque de football :

«Renvois effectués par la Fédération turque de football au Conseil disciplinaire du football professionnel ; C’est la preuve que la peur, la souffrance sous la pression et le sentiment de honte ont disparu et constituent le summum de l’immoralité. La TFF a ignoré « l’attaque » de deux footballeurs du Fenerbahçe, Osayi Samuel et Jayden Oosterwolde, contre nos supporters devant des millions de personnes, comme si cela ne s’était jamais produit ; En renvoyant les joueurs en question devant le PFDK pour le délit de « participation à une bagarre » plutôt que pour cette action, il a assuré qu’ils recevraient moins de sanctions. En commettant un autre acte illégal, TFF a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’envoyer Mert Müldür et Michy Batshuayi, qui ont donné des coups de pied à nos supporters, et ont légitimé et même encouragé un joueur professionnel à recourir à la violence sur le terrain en Turquie. Le football turc doit de toute urgence retrouver le respect qu’il mérite, retrouver un environnement de compétition juste et honnête et retrouver sa réputation perdue dans le monde. Notre club n’est pas disposé à maintenir cette structure lâche, faible et partiale qui, avec ses décisions, porte l’avenir du football turc jusqu’à un point de non-retour. Nous exigeons que cette structure, qui ne reconnaît pas les lois et les règles, notamment Mehmet Büyükekşi, démissionne immédiatement de ses fonctions.»