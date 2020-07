Le maillot extérieur original du Stade de Reims pour 2020/2021

Après avoir dévoilé son maillot domicile le 8 juillet dernier, le Stade de Reims présente désormais son nouveau maillot extérieur conçu par l'équipementier britannique Umbro.

La suite après cette publicité

À l'heure où la plupart des équipementiers dupliquent les mêmes designs pour différents clubs, Umbro a décidé de créer une pièce unique et originale pour le Stade Reims avec la présence de motifs multicolores sur les épaules, qui rendent hommage aux vitraux de la cathédrale de Reims, et plus précisément ceux dessinés par l’artiste allemand Imi Knoebel et inaugurés le 11 mai 2015.

Ces motifs sont accompagnés d'un fond bleu roi, également intimement lié à l’histoire et à l’identité de Reims. On retrouve évidemment le nouveau blason du club brodé côté cœur en bleu roi tandis que le sponsor maillot principal est Hexaom, le spécialiste de la construction et rénovation de maisons. Comme pour le maillot domicile, la mention 1931-2021 est visible sur la partie inférieure gauche.

La nouvelle tenue extérieure du Stade de Reims est déjà disponible dans les boutiques du club mais uniquement en version « authentic », c’est-à-dire avec les mêmes caractéristiques que le maillot porté par les hommes de David Guion.