Le Stade de Reims a dévoilé son nouveau maillot domicile pour 2020/2021

Ce mercredi 8 juillet, le Stade de Reims a dévoilé son nouveau maillot domicile qui célébrera les 90 ans du club, d'où son style « à la fois vintage et moderne », comme l'indique lui-même le club.

Cette nouvelle tunique est précisément inspirée de la période « tango » des Rémois, entre 1970-1980, marquée par la présence de nombreux joueurs argentins dont la légende Carlos Bianchi. C'est la première fois que le club, qui avait l'habitude de s'inspirer des tenues de l'époque Raymond Kopa, reprend des codes de cette période de son histoire.

Le nouveau maillot domicile du Stade de Reims conçu par l’équipementier anglais Umbro adopte donc une coupe vintage, avec un petit col légèrement croisé et une bande rouge le long des épaules comme le maillot de la saison 1975/1976, mais avec touche plus moderne avec une ligne horizontale droite qui relie les deux épaules. À l'arrière, on aperçoit le drapeau français pour rappeler le poids du Stade de Reims dans l’histoire du football tricolore.

« Umbro est engagé depuis plus de 95 ans dans le football et accompagne les plus grands moments du sport le plus populaire au monde. La marque est reconnue pour son savoir-faire et son expertise uniques dans la conception des kits officiels. À l’occasion de la reprise du football professionnel sur le territoire, nous sommes heureux de dévoiler pour la saison 2020/2021 le maillot domicile du Stade de Reims sous la campagne WE STAND TOGETHER. À travers cette opération de communication, Umbro magnifie cette tunique iconique et unique, en célébrant l’unité autour de la ferveur des supporters rémois », a précisé Guillaume Reux, directeur sport au sein du Groupe Royer et responsable d'Umbro France.