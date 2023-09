PSG : Marco Asensio revient sur son installation à Paris

La suite après cette publicité

Il a été l’une des premières recrues estivales officialisées publiquement par le Paris Saint-Germain. Le milieu offensif espagnol Marco Asensio (27 ans) s’est laissé tenter par le projet parisien suite à la fin de son contrat avec le Real Madrid. Dans l’émission Football Show, diffusée sur beIN Sports, l’international espagnol est revenu sur ses premiers jours dans la ville de Paris. Une installation loin d’être simple au départ :

«C’était une première semaine difficile. Il fallait se poser et trouver une nouvelle maison avec ma femme. On ne connaissait personne, et la langue était nouvelle. Ça a été un peu compliqué au début, mais maintenant on est bien installé, très heureux, les gens nous ont bien accueillis et ça m’a aussi aidé à m’adapter rapidement», a alors affirmé le natif de Palma de Majorque, qui a fêté son premier but officiel contre Lens samedi dernier.