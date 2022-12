OL : John Textor dément un retrait

La suite après cette publicité

Plus tôt dans l'après-midi, plusieurs informations concernant la vente de l'OL ont commencé à circuler sur la toile. On apprenait notamment que le club rhodanien n'allait finalement pas être acheté par John Textor, pourtant toujours très confiant quant à ses possibilités de prendre le contrôle de l'écurie lyonnaise.

Des informations que le principal concerné a vite démenti sur les réseaux sociaux. « Fake news. Nous n'avons jamais renoncé à notre engagement d'investir dans l'OL. S'il vous plaît, ne vous fiez qu'à nos annonces officielles, faites à travers des canaux officiels et via des communiqués de presse », a écrit l'Américain sur son compte Twitter. Comme ça, c'est clair !

Fake News. We have never wavered from our commitment to complete our investment in @OL. Please rely only on our public statements, made through official channels and press releases. https://t.co/E2xjPsuZ4z