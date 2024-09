La Real Sociedad, un adversaire à la hauteur de l’OGC Nice ?

La Real Sociedad croise de nouveau la route d’un club français. Après avoir été éliminée en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le PSG l’an passé, l’équipe basque affronte l’OGC Nice ce mercredi 25 septembre, à l’occasion de la première journée de la Ligue Europa. Aux côtés de l’Olympique Lyonnais, les Aiglons représenteront ainsi la France en C3. Forts de leur large victoire contre l’AS Saint-Étienne (8-0), les Niçois ont de quoi aborder sereinement cette première échéance européenne.

Avec 7 points sur 15, le bilan du club du sud de la France en Championnat est honorable. Après une défaite à Auxerre (2-1) et un nul contre Toulouse (1-1), Nice a finalement débloqué son compteur avec une victoire convaincante à Angers (4-1) lors de la 3ᵉ journée. Au Vélodrome, malgré la défaite (2-0) face à l’OM de Roberto De Zerbi, la prestation du Gym aura tout de même montré du contenu prometteur. Si du côté niçois, on semble ainsi monter petit à petit en pression et en qualité, à l’inverse, les Espagnols traversent une période d’incertitude.

La Sociedad dans le dur

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le début de saison du club Txuri-Urdin est raté, et dénoterait presque avec le dernier exercice. Si l’an dernier, la Real Sociedad avait terminé à la 6e place du Championnat, et était sortie invaincue d’une poule de Ligue des Champions très relevée, aujourd’hui l’histoire est différente. Le club pointe actuellement à la 16e place de Liga avec cinq petits points pris à l’issue de sept premières journées.

Les hommes d’Imanol Alguacil, sur le banc depuis 2018, ne paraissent plus trouver la formule qui les avait récemment fait rayonner en Europe. En attaque par exemple, la situation est catastrophique, avec seulement trois buts inscrits depuis le début de saison. La paire Brais Mendez-Takefusa Kubo, qui avait fait tant de bien aux Basques, est dorénavant bien silencieuse. Au niveau du plan de jeu également, c’est un flou total. En septembre, Alguacil a changé quatre fois de schéma en quatre matches. Cette indécision perturbe finalement la mise en place d’automatismes collectifs. Et Nice pourrait bien se saisir de ce problème pour l’emporter.

Nice, forcément favori ?

Dans la presse espagnole, le pessimisme règne concernant les chances de la Real Sociedad de s’imposer en terres niçoises. Le quotidien Marca rappelle que «les Niçois qui ne semblaient pas très en forme jusqu’à ce vendredi où ils ont écrasé Saint-Etienne 8-0, ont marqué presque trois fois plus de buts qu’Oyarzabal, Sadiq, Kubo et consorts, qui n’en ont marqué que trois en sept matches de La Liga». De son côté, le média régional Noticias de Gipuzkoa note aussi la sévère inefficacité offensive de la formation basque, et la juge responsable d’une possible défaite en France. «La Real a connu une grave pénurie de buts qui a pris des allures dramatiques en ce début de saison. Seul Valladolid (17e de Liga, NDLR) a marqué moins de buts depuis le début de la saison, une statistique qui parle d’elle-même. Les chances semblent minces» explique le journal basque.

Pour Franck Haise en revanche, malgré les lacunes de la Sociedad, il faut tout de même s’en méfier et ne pas arriver la fleur au fusil. «Le championnat et la Coupe d’Europe sont deux compétitions différentes, qu’il faut bien dissocier. Le match contre Saint-Étienne nous permet simplement de dire qu’on est capables de proposer ces animations offensives et défensives» a expliqué l’entraîneur niçois, en conférence de presse d’avant-match. Le capitaine des Aiglons, Dante, partage lui aussi le même constat. «On sait qu’on joue contre une très bonne équipe avec de très grosses individualités et beaucoup d’expérience européenne, a commenté le défenseur brésilien. Notre objectif, c’est surtout de rester consistants, solides. Cela va être un très gros test» . Confirmation pour Nice ou renversement pour la Real Sociedad, réponse ce soir à l’Allianz Riviera.