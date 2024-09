Ligue 1 : Nice fracasse Saint-Etienne dans une soirée historique

C’est un match qui restera dans l’histoire de l’OGC Nice. Ce vendredi, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, les Niçois affrontaient Saint-Etienne pour un match très particulier. Celui des 120 ans de l’histoire du club créé en 1904. Il fallait donc marquer le coup pour Nice devant ses supporters à Allianz Riviera. Pour ça, le coach Franck Haise décidait de miser sur une équipe offensive avec Moukoko, Guessand et Ali-Cho alors que Ndombélé enchaînait encore en tant que titulaire. De son côté, après un début de saison très compliqué, Saint-Etienne avait montré mieux face à Lille le week-end dernier. Mais la soirée a été complètement chaotique pour les Verts. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Nice en a profité.

attaque Tirs 18 6 Non cadrés 6 12 Cadrés 2 8 3 Grosses occasions créées 0 3 Tirs bloqués 2 3 Hors-jeux 0 13 Touches 12 0 Tirs sur le cadre 1

Il n’a fallu que 4 petites minutes pour voir le premier but de la rencontre. Sur un bon centre de Jonathan Clauss, le malheureux défenseur stéphanois Dylan Batubinsika déviait le cuir dans son propre but et trompait Larsonneur. Le premier but encaissé par l’ancien gardien de Valenciennes. Le premier d’une très, très longue série. Dans la foulée, après des placements défensifs manqués, l’ASSE encaissait un nouveau but. Cette fois, c’est Ndombélé qui allumait la cage, seul à quelques mètres du but (2-0, 8e). Sonnée, la formation d’Olivier Dall’Oglio sombrait peu à peu et Nice en profitait. En très grande forme, Mohamed Ali-Cho, après un joli numéro, plaçait un enroulé imparable (3-0, 24e).

Les Niçois savourent leur soirée complètement folle

6 buts en 39 minutes !

Deux minutes plus tard, sur une nouvelle contre-attaque éclaire, Nice transperçait la défense des Verts. Yunis Abdelhamid, en très grande souffrance, semblait à la rue. Et la dernière recrue, Youssoufa Moukoko, s’en allait de son but, son premier sous ses nouvelles couleurs (4-0, 26e). De quoi enflammer son équipe qui continuait de dérouler pour s’offrir une rencontre historique. Sous l’eau, le coach des Verts Olivier Dall’Oglio faisait 3 changements à la demi-heure de jeu. Mais sur l’action d’après, Evann Guessand mystifiait Abdelhamid pour le but du 5-0 (36e). Le dernier ? Toujours pas. Trois petites minutes plus tard, Youssoufa Moukoko s’offrait un doublé pour confirmer l’humiliation du jour (6-0, 39e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Nice 7 5 8 2 1 2 14 6 16 ASSE 3 5 -14 1 0 4 1 15

Le Gym rentrait au vestiaire avec 6 buts d’avance, du jamais vu dans l’histoire de la Ligue 1 au 21e siècle. Dans le second acte, Saint-Etienne revenait avec l’idée de ne pas en prendre davantage. Et Nice ne forçait pas non plus pour enfoncer le clou malgré un public qui poussait pour vivre une soirée encore plus belle. Mais en fin de match, Sofiane Diop puis Pablo Rosario trouvaient le chemin des filets (8-0, score final). Nice s’impose donc très largement et remonte à la 6e place du classement provisoirement. Après 5e journée, Saint-Etienne est 16e avec une différence de buts de -14. Et cela peut compter pour la suite.