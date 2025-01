Montpellier : Akor Adams rejoint le Séville FC jusqu’en 2029

Relancé dans la course au maintien après sa courageuse victoire contre Monaco (2-1), vendredi dernier, puis contre Toulouse, ce week-end (2-1), le MHSC se sépare de son attaquant, Akor Adams (24 ans). Le Nigérian s’est engagé avec le Séville FC dans le cadre d’un transfert qui va rapporter 6 M€, assorti d’1 M€ de bonus dans les caisses du MHSC. Les Héraultais vont s’activer pour lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato hivernal.

«Le FC Séville et le club français Montpellier HSC sont parvenus à un accord pour la signature d’Akor Jerome Adams. Né au Nigeria, plus précisément dans l’État de Benue, le 29 janvier 2000, Akor Adams signe jusqu’en 2029 et portera le numéro 15 laissé vacant par Gonzalo Montiel. Il joue en tant qu’avant-centre, mesure 190 centimètres et arrive à Séville après avoir fait 15 apparitions pour l’équipe française cette saison 2024/25. Au cours de ces matches, il a marqué trois buts et délivré trois passes décisives», précisent les Andalous.