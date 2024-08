FC Barcelone : Pau Victor affole tout le monde

Du côté de Barcelone, on parle beaucoup de Nico Williams et de Dani Olmo pendant ce mercato. Le club catalan souhaite enrôler les deux internationaux espagnols, mais galère clairement dans les deux dossiers, pour des raisons financières principalement. Ils n’ont enrôlé qu’un joueur pour l’instant : Pau Victor, attaquant de 22 ans qui était prêté au Barça B par Girona la saison dernière. Il faut dire qu’il avait cartonné, étant meilleur buteur de son groupe de D3 espagnole avec 20 réalisations, convaincant donc la direction du club de le recruter définitivement.

Un investissement de 3,2 millions d’euros, et la seule recrue estivale des Barcelonais pour l’instant. Quoi qu’il en soit, cette petite somme risque de s’avérer très rentable quand on voit les débuts du buteur avec l’équipe première du club blaugrana. Il a ainsi marqué face à Manchester City lors du premier amical estival, puis a inscrit les deux buts de son équipe dans le Clasico disputé cette nuit. Rien que ça.

Le nouveau 9 titulaire du club ?

Sans surprise, il reçoit un joli 10/10 dans les notes du match de Sport. « Il a le but dans les veines, il ne réfléchit pas un seul instant. Il a marqué deux buts, et il pourrait même en avoir mis plus », explique le journal, sous le charme. « Le protagoniste de la tournée. Il est en feu », explique pour sa part Mundo Deportivo. « Deux buts en trois matchs, c’est pas mal. Il sait marquer et c’est toujours bon pour un attaquant. La porte de l’équipe première est toujours ouverte », a de son côté expliqué Hansi Flick après le match.

Il faut dire que dans le contexte barcelonais actuel, avec des finances compliquées et la difficulté de faire venir des grands noms, Pau Victor risque d’être une sacrée aubaine. Un candidat sérieux au rôle de doublure de Robert Lewandowski, et qui semble condamner définitivement Vitor Roque à l’exil. Avec Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gavi, Pau Cubarsi, Pedri et maintenant Pau Victor, le Barça peut se tourner vers l’avenir avec optimisme…