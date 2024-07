Brentford va baisser le prix d’Ivan Toney

Avis aux intéressés ! Auteur d’une deuxième partie de saison encourageante (17 matchs, 4 buts et 2 passes décisives) après avoir manqué la première en raison d’une lourde suspension par la FA pour des paris sportifs cette saison, Ivan Toney disposait d’un bon de sortie et intéressait plusieurs cadors anglais à l’image d’Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United.

La suite après cette publicité

Or, d’après The Sun, les formations précédemment citées ont tour à tour indiqué qu’elles se retiraient de la course pour l’international anglais. Une situation qui est loin de faire les affaires des Bees qui espéraient toucher un sacré pactole avec la vente du natif de Northampton. Disposé à vendre Ivan Toney, Brentford est prêt à réduire son prix de 30 millions de livres (soit environ 35M€) pour satisfaire les exigences financières de ses derniers courtisans, en l’occurrence Tottenham et West Ham.