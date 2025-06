Caoimhin Kelleher rebondit à Brentford

Fin de l’aventure avec Liverpool pour Caoimhin Kelleher (26 ans). Le gardien irlandais qui a disputé 20 matches cette saison, s’est distingué en tant que doublure très fiable d’Alisson Becker depuis quelques années.

Néanmoins, l’arrivée du Géorgien Giorgi Mamardashvili a rebattu les cartes et le portier a rejoint Brentford pour six ans et un contrat de 15M€ avec 5M€ de bonus. Il remplace Mark Flekken qui a été vendu au Bayer Leverkusen.