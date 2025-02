Belgique : Thibaut Courtois veut faire son grand retour en sélection

Pour retrouver trace d’une sélection internationale de Thibaut Courtois, il faut remonter au 17 juin 2023, et la réception de l’Autriche en match de qualification pour l’Euro 2024. Entre temps, une longue blessure au genou et des dissensions avec le sélectionneur avaient tenu Thibaut Courtois écarté des Diables Rouges, lui qui avait annoncé en août 2024 qu’il ne jouerait plus sous les ordres de Domenico Tedesco. Mais l’arrivée sur le banc de Rudi Garcia pourrait avoir changé la donne.

«Ca me manquait de jouer pour la Belgique… ça fait un an et demi, maintenant je suis prêt à revenir», a déclaré le gardien de but du Real Madrid à Koora Break. En début de mois, son père Thierry avait annoncé à VTM que «Thibaut et la Fédération sont en pourparlers. Un retour est imminent, que ce soit contre l’Ukraine en mars ou non. Au vu du calendrier chargé, cela pourrait également être retardé jusqu’aux matches de qualification pour le Mondial.» De quoi donner un second souffle à une sélection belge en méforme ?