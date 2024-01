CAN 2023 : l’Algérie se fait détruire par les médias algériens !

Le réveil est dur en Algérie ce matin… Alors qu’elle fait partie des meilleures sélections africaines, l’Algérie a déjà fait ses adieux à cette CAN 2023 suite à sa défaite contre la Mauritanie mardi soir. «Non je ne m’attendais pas à ce que cette CAN soit à l’image de la dernière. Pas du tout. Difficile oui, mais pas avec cette triste fin. On ne s’attendait pas à ça », confiait un Djamel Belmadi dépité après la rencontre. Très critiqué avant ce match déjà, le sélectionneur national et ses hommes prennent très cher dans la presse.

Dans La Gazzette du Fennec par exemple, on tape certes sur l’arbitrage de la rencontre, mais surtout sur l’équipe. « Un fiasco total qui fait revivre aux supporters les mêmes sensations désastreuses qu’au Cameroun lors de la dernière édition. L’équipe d’Algérie est éliminée de la Coupe d’Afrique 2023, dernière du groupe, suite à la victoire de la Mauritanie 0-1, qui est d’ailleurs sa toute première victoire de son histoire dans la compétition continentale », peut-on y lire. Le média DZ Foot est encore plus tranchant dans ses nombreux articles post-élimination.

L’Algérie l’a mauvaise

« Pathétique, l’Algérie est battue par la Mauritanie alors même qu’un seul point lui aurait suffi à accéder au tour suivant. Nous sommes éliminés de la Coupe d’Afrique des Nations », peut-on lire en introduction des notes du match, où tous les joueurs algériens écopent d’un… 0 ! Aucun ne se sauve. « Qu’ils dégagent TOUS », peut-on lire dans un autre article, conclu sur : « rien à dire. L’Algérie, misérable de part en part, est éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations ».

Le journal Compétition est aussi très dur avec les siens : « ce matin, les Algériens en sont encore à se pincer pour vérifier s’il ne s’agit pas d’un cauchemar. Mais ils sont chaque fois rattrapés par la cruelle réalité, c’est un véritable cauchemar qu’ils vivent éveillés : la sélection nationale de Djamel Belmadi a été de nouveau éliminée dès le premier tour de la coupe d’Afrique des nations. On n’en revient pas, l’équipe nationale a été incapable de marquer un but à la Mauritanie pour accéder aux huitièmes de finale par la petite porte des meilleurs troisièmes. Quel terrible contraste avec le vœu encore renouvelé la veille du sélectionneur national qui se disait «confiant même pour ravir la 1re place» du groupe ». C’est plutôt clair…