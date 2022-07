Euro 2022 (F) : l'Angleterre étrille l'Irlande du Nord, la Norvège éliminée par l'Autriche

Début de la troisième et dernière journée de la phase de poules du Championnat d'Europe des nations féminin 2022 avec les deux rencontres dans le groupe A. L'Angleterre, pays-hôte et déjà qualifiée pour les quarts de finale, affrontaient l'Irlande du Nord au St Mary's Stadium de Southampton tandis que la deuxième place se jouait entre l'Autriche et la Norvège sur la pelouse de Brighton.

Les Three Lionesses n'ont fait qu'une bouchée (5-0) du petit poucet de la compétition (27e au classement UEFA, classement le plus bas). Après les buts de Kirby (41e) et Mead (45e), l'entrante Russo s'est offert un doublé en seconde période (48e, 53e) avant le contre-son-camp de Burrows (76e). Dans l'autre rencontre, les Autrichiennes ont su s'imposer face aux coéquipières de la Ballon d'or 2018 Ada Hegerberg par la plus petite des marges (1-0) grâce à la réalisation de Billa (37e).