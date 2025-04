MU - OL : Victor Lindelöf contraint de quitter le match après la grave blessure de son fils

Victor Lindelöf a vécu une semaine particulièrement éprouvante. À la mi-temps du match de Ligue Europa entre Manchester United et Lyon, le défenseur suédois a quitté précipitamment Old Trafford après avoir appris que son fils Francis s’était grièvement blessé en chutant dans un escalier en verre. Selon le Telegraph l’enfant, poursuivant son frère aîné, s’est ouvert le front et a été hospitalisé en urgence. De retour sur le terrain quelques jours plus tard face aux Wolves (0-1), Lindelöf a joué malgré les circonstances.

Sur les réseaux sociaux, son épouse Maja a expliqué que leur fils avait subi une opération et restera marqué d’une cicatrice sur le front. « Son front était en deux parties. Il a été mis sous anesthésie. C’est la première fois que je vis quelque chose d’aussi traumatisant », a-t-elle écrit. Et l’intervention s’est bien passée. « C’est un petit Viking, il reprend sa vie comme si de rien n’était. Le plus important, c’est qu’il aille bien. »