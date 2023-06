Amical : l’Argentine s’impose avec un but splendide de Paredes

Après son succès face à l’Australie à Pékin, l’Argentine affrontait ce lundi l’Indonésie. Et encore une fois, les champions du monde 2022 se sont imposés. Cette fois, sur le score de 2-0.

Et si Cristian Romero a scellé la victoire de l’Albiceleste, l’homme qui s’est le plus distingué est Leandro Paredes. Auteur de l’ouverture du score, le milieu de terrain du PSG a signé un véritable le bijou en envoyant une frappe de 25 mètres au fond des filets.

Leandro Paredes with a special goal to open the scoring for Argentina. ✨🇦🇷 pic.twitter.com/FptishlQKv