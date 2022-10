Le PSG désamorce les polémiques après sa semaine agitée

Ce dimanche, au Parc Des Princes, le PSG a dominé l'OM dans l'ensemble, mais ne s'est imposé qu'1-0, la faute à un manque d'efficacité et à un grand Pau Lopez. Une victoire importante après une semaine mouvementée. Entre les récentes déclarations de Kylian Mbappé sur Instagram, les rumeurs liées à des tensions au sein du vestiaire, le mercato ou encore les révélations de Mediapart et l'"armée numérique" payée par le club de la capitale pour discréditer des joueurs et des médias, le PSG a forcément dû répondre à la polémique.

Si Marco Verratti a évoqué la victoire de son équipe lors du Classique, il a logiquement été aussi interrogé sur les nombreuses informations récentes qui ont pollué la dernière semaine. « Tout va bien dans le vestiaire. On est habitués, on fait abstraction de ça. On n'a pas le temps de penser à ça », a évacué le milieu de terrain italien, habitué aux nombreuses polémiques depuis qu'il est arrivé au PSG en 2012.

Christophe Galtier assure que le vestiaire vit bien

«Il ne se passe rien (avec Kylian Mbappé). Je suis très honnête. On essaie de trouver les meilleures associations possibles. J'ai entendu Kylian, il veut être dans sa zone préférentielle, c'est pour cela qu'on a cherché un système différent. Croyez-moi que tout se passe bien dans le vestiaire, j'ai des grands joueurs qui ont du caractère, mais ce sont surtout de grands professionnels», a également assuré Christophe Galtier après la rencontre, sur Prime Video.

Avant la rencontre, le manager parisien avait déjà évoqué ces nouvelles affaires extra-sportives, qu'il découvre au PSG. «Alors évidemment, quand on devient l'entraîneur du Paris Saint-Germain et qu'on a voulu être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, on s'attend à beaucoup de choses. Mais quand même, ces dernières heures ont été assez impressionnantes et assez surprenantes, même». Christophe Galtier et Luis Campos comptent, en tout cas, sur cette précieuse victoire face au rival phocéen pour apaiser l'ambiance autour du PSG.