OGC Nice : Youcef Atal va rester

Youcef Atal (24 ans) est l'un des joueurs sur lesquels l'OGC Nice compte dans le futur. Bien que sa marge de progression soit encore importante, l'international algérien (18 sélections, 1 but) sous contrat jusqu'en juin 2023 montre de bonnes choses sur le rectangle vert. Le vainqueur de la CAN 2019 pourrait attirer plusieurs clubs lors du mercato mais Jean-Pierre Rivère est catégorique.

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le président des Aiglons déclare que la latéral droit portera le maillot du Gym la saison prochaine. « On souhaite le conserver, et on va le conserver », a-t-il affirmé. Youcef Atal espérera vivre une saison complète, ce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir sur l'exercice 2019/2020. Terminée prématurément en raison du coronavirus, la saison s'est achevée encore plus tôt pour l'Algérien, qui n'a plus joué depuis le 7 décembre en raison d'une lésion méniscale au genou droit.