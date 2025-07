Comment le PSG a conquis l’Espagne du foot

Il y a quelques années encore, le Paris Saint-Germain n’était pas un club très apprécié en Espagne. Et ce, que ce soit par les clubs, les fans, et même par la Liga, avec un Javier Tebas qui a mené une grosse croisade contre les clubs appartenant à des états, multipliant les sorties médiatiques contre l’écurie dirigée par QSI. De leur côté, les supporters du Real Madrid et du FC Barcelone ont vu arriver un sacré concurrent, capable de les mettre en difficulté sur le plan sportif, et surtout de leur voler des joueurs, avec Neymar comme exemple le plus probant. Une nouvelle menace très sérieuse pour les deux ogres de Liga, dans un pays où les rachats de clubs par du capital étranger, qu’il soit privé ou étatique, ont toujours été assez mal vus globalement. C’est aussi un duel entre deux modèles : des clubs appartenant à des socios, où il est impossible pour un actionnaire de venir et injecter de l’argent, face à des clubs dopés financièrement et avec des budgets pratiquement illimités.

Un historique compliqué

Les différents conflits directs entre les deux géants du foot ibérique et le PSG, du cas Neymar à l’intérêt du Barça pour Verratti et Marquinhos, en passant par le clash Pérez-Nasser au sujet de la Super League, ont clairement créé une animosité de beaucoup de fans de foot envers Paris outre-Pyrénées. Une rivalité sportive s’est aussi installée suite à certains évènements, dont la fameuse remontada. Puis, il y a eu le cas Mbappé en guise de cerise sur le gâteau, marqué par des épisodes de colère d’un côté comme de l’autre, et des relations désormais très tendues entre le PSG et le Real Madrid, alors que ça s’est un peu calmé entre Parisiens et Barcelonais. Mais de façon globale, aujourd’hui, le Paris Saint-Germain est un club plus respecté et plus apprécié qu’avant.

Forcément, la présence de Luis Enrique sur le banc est une des principales explications de ce changement d’avis global de l’Espagne du foot sur le PSG. Ce qui peut sembler paradoxal, puisque l’ancien sélectionneur était loin de faire l’unanimité quand il était à la tête de la Roja, notamment auprès de l’opinion publique madrilène. Mais aujourd’hui, les prouesses du coach asturien sont vantées par tous et, loin de son pays, il semble désormais bien plus apprécié par ses compatriotes. Mais la nationalité de Lucho n’est pas la seule explication, loin de là, puisque l’équipe d’Unai Emery était loin de jouir de la même popularité. On dit souvent que le respect se gagne sur le terrain, et le PSG en est un très bon exemple. Ce que propose la bande de Vitinha est en train de démontrer que le Paris Saint-Germain est une vraie équipe et pas juste un amas d’individualités, comme il a été considéré pendant de longues années. Le contenu des matchs plaît beaucoup aux Espagnols, généralement très sensibles à l’aspect tactique du foot et amateurs des équipes avec un plan de jeu clair, surtout lorsqu’il est porté vers l’attaque. Tout comme le profil des milieux parisiens correspond à merveille à ce qu’on apprécie de l’autre côté des Pyrénées.

Tout a changé

Parmi les joueurs les plus appréciés, en plus des milieux, on retrouve aussi Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, qui a surpris tout le monde après plusieurs années mi-figue mi-raisin à Barcelone. Dans les médias, il n’y a aucun doute, et les centaines et centaines d’articles publiés lors de ces heures précédant la confrontation entre Merengues et Parisiens sont flatteurs. De même sur les plateaux TV et à la radio, où tout le monde estime que l’équipe de Luis Enrique part en favori contre celle de Xabi Alonso. Pour les journalistes espagnols, le PSG est la référence aujourd’hui et un modèle duquel le Real Madrid comme le FC Barcelone doivent s’inspirer. En termes de niveau, de jeu, mais aussi de gestion sportive. Vous l’aurez compris, c’est sur le terrain que le PSG a conquis de nombreux espagnols. Là aussi, on peut évoquer un petit paradoxe puisque la Ligue 1 n’est pas spécialement suivie en Espagne. Le championnat de France n’est d’ailleurs même pas diffusé dans le pays de Cervantes, puisqu’aucun diffuseur n’a acheté ses droits. C’est donc - hors les mordus de football français qui restent rares - surtout en Ligue des Champions que nos voisins suivent le Paris Saint-Germain.

Les efforts du club pour populariser sa marque à travers du monde, via les collections lifestyle avec Jordan par exemple, ont fait leur effet, notamment chez les jeunes. Il n’est ainsi pas rare du tout de croiser des gens avec des vêtements à l’effigie du club de la capitale dans les principales villes espagnoles, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années, avant covid surtout. Derrière les gros clubs du pays et certaines écuries de Premier League, le Paris Saint-Germain est le maillot que l’on aperçoit le plus dans les city stades et dans les rues du pays voisin. Ce soir, une bonne partie de l’Espagne sera d’ailleurs du côté du club français. Ce qui s’explique par la rivalité intra-espagnole, avec des fans du Barça et de l’Atlético qui sont toujours derrière l’adversaire du Real, mais aussi parce que le PSG a gagné en popularité et a glané quelques supporters. Même du côté des Madrilènes, on a peut-être moins envie d’en découdre que lors d’autres confrontations récentes…

