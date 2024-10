François Letexier va arbitrer en District

Arbitre de la dernière finale de l’Euro et de la finale des derniers Jeux olympiques, François Letexier est considéré comme le meilleur arbitre français et l’un des meilleurs en Europe. Pour autant, il ne sera pas aligné lors de la prochaine journée de Ligue 1, mais bien… en district. Letexier a été nommé pour arbitrer le match entre l’US Bédée Pleumeleuc et la réserve de Mordelles, le 18 octobre prochain.

Encore licencié dans son club d’enfance de Pleumeleuc, le Breton reviendra chez lui dans le cadre des journées de l’arbitrage, en partenariat avec "La Poste", comme l’a confirmé Bruno Dumay, coprésident du club, pour France 3. « Pour nous, c’est un honneur. La venue de François devrait attirer des centaines de spectateurs. Et le moment sera incroyable pour les joueurs qui auront la chance d’être alignés sur la feuille de match. »