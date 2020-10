Le Stade Rennais frappe un grand coup avec Jérémy Doku

La suite après cette publicité

Avant la première campagne de son histoire en Ligue des Champions, le Stade Rennais a mis les petits plats dans les grands. Très actif durant ce mercato estival, le club breton a multiplié les recrutements avec les arrivées de Martin Terrier (OL), Serhou Guirassy (Amiens), Nayef Aguerd (Dijon), Alfred Gomis (Dijon), Dalbert (Inter, prêt) et Daniele Rugani (Juventus, prêt).

Mais le SRFC avait encore faim. Avec le probable départ de Raphinha à Leeds United, Florian Maurice et ses équipes étaient à la recherche d'un ailier droit. Et les dirigeants rennais ont trouvé la perle rare chez le voisin belge. Rapidement séduit par Jérémy Doku (Anderlecht), le Stade Rennais n'avait pas hésité à passer à l'action comme nous vous le révélions il y a quelques jours. Et la deuxième offre a été la bonne.

Un transfert d'environ 25M€

Après une première proposition refusée par l'équipe de Jupiler Pro League, une seconde, d'environ 25 millions d'euros, a été acceptée. «Le jeune international belge Jérémy Doku a choisi le Stade Rennais F.C. Le désormais ex-attaquant d’Anderlecht s’est engagé pour cinq saisons.», explique le Stade Rennais dans son communiqué.

Formé à Anderlecht, l'ailier belge de 18 ans, qui va coûter plus de 25 M€ au club breton (nouveau record du club), va donc découvrir la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Avec pour objectif d'enchaîner après une saison 2019-2020 intéressante (27 matches, 8 buts, 3 caviars) et un début d'exercice 2020-2021 prometteur avec le RCSA (7 apparitions, 2 buts, 2 passes décisives).