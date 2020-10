Rennes : nouvelle offre à venir pour Jérémy Doku

Le Stade Rennais, qui pourrait céder M'Baye Niang au Torino dans les prochains jours, a relancé ces dernières heures une piste prioritaire en attaque. Les décideurs du secteur sportif breton ont ciblé depuis plusieurs semaines le jeune Jérémy Doku. La première offre rennaise pour l'ailier de 18 ans, qui avoisinait les 20 M€, a été repoussée par Anderlecht.

Mais selon nos informations, les Rennais vont revenir à la charge et devraient adresser une nouvelle proposition au club belge dans les prochaines heures: elle se chiffrerait à environ 25 M€ plus des bonus. Un accord pourrait être trouvé avant la fin du mercato, d'autant que Doku, également courtisé par Manchester City et Liverpool, est séduit par le projet rennais. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Anderlecht, le prodige belge a inscrit 2 buts en 6 titularisations en Jupiler Pro League avec les Mauves.