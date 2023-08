Real Madrid : les débuts dingues de Jude Bellingham

Trois buts en deux matchs. Ce n’est pas le bilan d’Erling Haaland, de Kylian Mbappé, ni de Robert Lewandowski, mais bien celui de Jude Bellingham sur ses deux premières apparitions officielles sous ses nouvelles couleurs. En plus de ce volet statistique épatant, puisque le meneur des jeu des Three Lions n’était pas forcément attendu dans cette facette de buteur, il est excellent dans le jeu.

La suite après cette publicité

Positionné en pointe du losange de Carlo Ancelotti, en soutien du duo brésilien Rodrygo-Vinicius, l’Anglais a vite pris les commandes du jeu madrilène. Il est dans tous les bons coups sur les séquences de possession, et affiche déjà une belle entente avec le reste de ses partenaires. « Je crois en sa maturité et sa personnalité. Le fait d’avoir été 3 ans en Allemagne l’a aidé. C’est pour ça qu’il s’adapte très bien à notre championnat et à notre style. Il est très bon », expliquait Carlo Ancelotti après la rencontre.

À lire

PSG, Real Madrid : nouvelles révélations explosives dans le feuilleton Kylian Mbappé !

Bellingham se sent 10 fois meilleur !

La presse locale est elle aussi, logiquement, sous le charme. « Bellingham donne du sens au jeu du Real Madrid », explique Marca. « Ancelotti lui a donné les clés et Bellingham porte bien haut ce drapeau de cette transition. D’un Real Madrid bien positionné et ordonné, celui de Kroos et Modric, à celui plus direct et plus à l’aise dans la course, celui de Bellingham. L’ère Bellingham vient de commencer et l’Anglais est déjà le leader et le tueur », y va de son côté le quotidien AS.

La suite après cette publicité

« Je suis très content de marquer, mais l’important c’est de bien jouer et d’apporter à l’équipe. Je pense que je suis 10 fois meilleur que la saison dernière, avec ces joueurs, j’apprends beaucoup avec ces partenaires. Le niveau ici est très haut, je suis une éponge et j’assimile ce que j’apprends de mes coéquipiers. Je dois continuer d’apporter », lançait de son côté le principal concerné sur Real Madrid TV. Le Real Madrid peut déjà se frotter les mains…