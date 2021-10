Avantage Dortmund et Leipzig pour la pépite Karim Adeyemi

Quand on pense aux étoiles montantes du football allemand, le premier nom venant à l'esprit est probablement celui de Karim Adeyemi. Le jeune homme de 19 ans, qui s'est notamment illustré cette saison face au LOSC Lille en Ligue des Champions, tourne à plein régime ces dernières semaines (11 buts et 2 passes décisives en 16 matchs) avec le RB Salzbourg. Forcément, l'international allemand fait couler beaucoup d'encre et il fait déjà beaucoup d'envieux au pays.

Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sont en effet tous sur les rangs pour accueillir le joueur sous contrat jusqu'en 2024 avec le club autrichien, alors que Liverpool rode également dans les parages. Mais selon les informations de Sky Germany, ce sont bien le club de la Ruhr et l'autre écurie de Red Bull qui tiennent pour le moment la corde sur ce dossier et possèdent un avantage sur le Rekordmeister. La course est donc d'ores et déjà lancé, et elle promet d'être palpitante pour le futur crack de la Nationalmannschaft Karim Adeyemi, qui pourrait rapporter environ 35 M€ à Salzbourg.