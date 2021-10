Salzbourg a fixé le prix pour sa pépite Karim Adeyemi

La suite après cette publicité

Red Bull donne des ailes à Karim Adeyemi. Fer de lance de Salzbourg, l'équipe de Matthias Jaissle, l'attaquant allemand est en train de vivre une saison rêvée. Le joueur de 19 ans que nous vous présentons en début de saison comme l'un des joueurs à suivre fait plus que dépasser les attentes. Nouvel international allemand (1 cape, 1 but), il compte déjà la bagatelle de 11 buts en 16 matches toutes compétitions confondues avec le Red Bull Salzbourg. En Ligue des Champions, il a déjà marqué à deux reprises d'ailleurs contre Lille et a provoqué 4 penalties en 2 matches (3 contre Séville et 1 contre le LOSC).

Une éclosion précoce qui rappelle légèrement celle d'Erling Braut Haaland avant qu'il quitte l'Autriche pour le Borussia Dortmund. Et justement Sky Sport Germany souligne que le club de la Ruhr entend bien réaliser un gros coup comme il y a deux ans. Le coach du BvB, Marco Rose est particulièrement attiré par le profil de Karim Adeyemi et a l'habitude d'évoluer à deux pointes comme le Red Bull Salzbourg. Un contexte que lui propose aussi le RB Leipzig de Jesse Marsch. Le technicien américain a de son côté l'avantage d'avoir déjà collaboré avec la pépite allemande.

Un transfert cet été acté dés l'hiver ?

Le Bayern Munich est lui aussi sur le dossier depuis un long moment. Le club bavarois a participé à la formation de Karim Adeyemi entre 2009 et 2011, mais ne l'a pas conservé pour des petits problèmes de comportement. Le Rekordmeister pourrait faire de lui à moyen-long terme le successeur de Robert Lewandowski en attaque. Outre ces trois projets intéressants, le FC Barcelone figurait dans les clubs intéressés, mais les Catalans partent de plus loin et ciblent davantage Raheem Sterling (Manchester City) et Dani Olmo (RB Leipzig).

Liverpool est un peu mieux positionné, mais les Reds risquent de payer la volonté de Karim Adeyemi de faire son retour en Allemagne. Quoi qu'il en soit, les prochains mois seront cruciaux pour le joueur. En effet, Sky Germany a aussi révélé que le Red Bull Salzbourg serait ouvert à un transfert à l'issue de la saison et que l'accord devra être trouvé lors de l'hiver. Cela offre une fenêtre de tir assez courte et permet au Red Bull Salzbourg d'être en position de force. Ainsi, le club autrichien serait en mesure d'accepter toute offre avoisinant les 30 à 35 millions d'euros. La course à la signature de Karim Adeyemi est lancée.