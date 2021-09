Salzbourg : Matthias Jaissle, le nouveau prodige du groupe Red Bull

De footballeur prometteur, Matthias Jaissle est devenu l'un des jeunes coachs les plus intéressants du circuit. Car oui à 33 ans, il réalise déjà de grandes choses à Salzbourg et confirme ce qu'il avait réalisé dans ses précédentes formations. Une trajectoire loin d'être anodine qui trouve sa source à Hoffenheim. Souabe formé à Stuttgart, Matthias Jaissle rejoint le TSG Hoffenheim en 2007. Lors de la saison 2007/2008, il participe à la promotion du club en Bundesliga et va réaliser une première saison solide dans l'élite. Malheureusement, les ennuis vont débuter en mars 2009. Victime d'une rupture des ligaments croisés, il ne sera pas disponible pendant de longs mois et alors que son retour était proche, il se blessera au ménisque.

Enchaînant les pépins physiques dont une longue blessure au tendon d'Achille, il va finalement être contraint de jeter l'éponge et en 2014, il arrête sa carrière à seulement 26 ans. Celle-ci est encore toute chaude qu'il prend immédiatement le chemin du coaching en arrivant au sein de la sphère Red Bull. Travaillant pour les jeunes du RB Leipzig en tant qu'assistant de Sebastian Hoeness (actuel coach d'Hoffenheim), il va prendre le temps de grandir au sein du club allemand. En 2017, il va franchir un cap en rejoignant Alexander Zorniger (ancien coach du RB Leipzig en 2012/2015) pour Bröndby IF. Restant toujours lié au groupe Red Bull, il signe à Salzbourg en 2019 pour prendre en main l'équipe U18 avant finalement d'être nommé coach du FC Liefering en janvier 2021. Un tournant important dans sa carrière et depuis tout s'est accéléré.

Des performances exceptionnelles

Profitant du départ de Bo Svensson pour Mayence (que le Danois a sauvé de la relégation l'an dernier), Matthias Jaissle va pouvoir mettre son jeu en place et ses idées à un niveau plus important. Dans un 4-4-2 losange similaire à celui que mettait en place Marco Rose et comme le dicte souvent la philosophie de Red Bull, le technicien allemand va faire des ravages en terminant deuxième de la deuxième division autrichienne avec Liefering. En 17 matches, il va remporter 11 rencontres pour 3 nuls et 3 défaites, le tout avec une moyenne de buts de 2,47. Participant au développement de joueurs comme Maurits Kjaergaard (18 ans), Benjamin Sesko (18 ans), Luka Sucic (19 ans) ou encore Bryan Okoh (18 ans), il va les rejoindre au sein de l'équipe première, le Red Bull Salzbourg. En effet, après deux années intéressantes, Jesse Marsch est parti pour prendre en main le RB Leipzig et cela a laissé la place à Matthias Jaissle.

«Bien sûr, j'attends avec impatience cette opportunité et les grandes tâches avec le FC Red Bull Salzbourg. Le parcours et la direction du club correspondent exactement à ma démarche de coach, et je la remercie pour la confiance» expliquait-il au moment de son investiture. Dans la continuité de ce qu'il a construit avec Liefering, Matthias Jaissle s'est montré très performant depuis ses débuts. Ainsi, il n'a toujours pas connu la défaite en compétition officielle tout en engrangeant 12 victoires et un match nul toutes compétitions confondues. Seul accrochage, le match nul contre le Séville FC en Ligue des Champions (1-1). Disposant de 7 points d'avance sur son dauphin le Sturm Graz après seulement neuf journées de championnat tout en affichant une attaque solide (23 buts inscrits) et une défense de fer (4 buts encaissés), le Red Bull Salzbourg apparaît particulièrement solide cette saison. Devant maintenir une hégémonie qui date depuis 2014 dans le championnat autrichien, Matthias Jaissle est parti sur de bonnes bases.

Même s'il y a encore beaucoup à faire, le coach allemand est content de voir son équipe progresser de match en match : «si nous avons le titre à la fin de la saison, alors je serais fier de ce que nous avons accompli. La saison est encore si longue, on ne peut encore rien confirmer. Mais les gars font les choses très bien et si les choses continuent comme ça, alors c'est un grand plaisir de travailler avec les gars au quotidien.» Ayant permis à des coachs comme Marco Rose (Borussia Dortmund), Jesse Marsch (RB Leipzig), Roger Schmidt (PSV Eindhoven), Adi Hütter (Borussia Mönchengladbach), Oliver Glasner (Eintracht Francfort) ou encore Niko Kovac (AS Monaco) de lancer leur carrière ou bien de prendre une autre dimension, le Red Bull Salzbourg couve un autre grand talent avec Matthias Jaissle. Adversaire des Autrichiens, ce mercredi, le LOSC devra se méfier du technicien allemand.