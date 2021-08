Red Bull Salzbourg : les cinq jeunes talents à suivre cette saison

Marcel Sabitzer, Erling Braut Haaland, Kevin Kampl, Naby Keïta, Dayot Upamecano ou encore Duje Ćaleta-Car, les compétences de Salzbourg dans le développement de jeunes talents n'est plus à prouver. Après Marco Rose et Jesse Marsch, c'est au tour de Matthias Jaissle de coacher tout ce beau monde. Technicien allemand de 33 ans, il reste sur une excellente deuxième partie de saison 2020/2021 avec le FC Liefering, le club satellite du Red Bull Salzbourg qu'il a conduit jusqu'à la deuxième place de la deuxième division. S'appuyant sur des pépites qu'il a eues sous ses ordres l'année dernière, mais aussi les talents qui étaient déjà en équipe première, il va devoir poursuivre la dynamique de ses prédécesseurs, mais aussi faire progresser tout ce beau monde. Le matériel à sa disposition est en tout cas très impressionnant. Si on pouvait également évoquer Bryan Okoh (18 ans/Suisse), Kamil Piatkowski (21 ans/Pologne), Kilian Ludewig (21 ans/Allemagne), Nicolás Capaldo (22 ans/Argentine) ou encore Chukwubuike Adamu (20 ans/Autriche), les cinq joueurs ci-dessous ont de fortes chances de crever l'écran cette saison.

Luka Sučić (18 ans/Croatie)

L'an dernier, il a montré le bout de son nez au sein de l'équipe première avant de jouer plus régulièrement à l'hiver. Le milieu de terrain croate peut jouer aussi bien sur les côtés que dans l'entrejeu. Utilisé comme milieu droit lors des deux premiers matches officiels de Salzbourg, il est actuellement affublé du statut de remplaçant. Buteur en coupe contre le WSC Hertha Wels (4-1), il se distingue avant tout par un gros bagage technique. Excellent dribbleur, il raffole des situations de un contre un. D'ailleurs en préparation, il a eu une séquence contre l'Atlético où il arrive à se défaire de six joueurs alors qu'il était seul. Il sera d'ailleurs passeur décisif lors de ce match gagné 1-0. S'il n'a pas marqué contre le Sturm Graz (3-1) en championnat, il a eu un excellent impact en fin de match pour renverser la situation alors que son équipe était menée. Il a d'ailleurs enchaîné avec une titularisation probante lors de la victoire 7-1 contre Ried en championnat ce dimanche. Le futur s'annonce brillant pour cet élégant gaucher.

Maurits Kjærgaard (18 ans/Danemark)

Sous ses boucles blondes et son mètre 92, Maurits Kjærgaard est un fier représentant de la prometteuse génération qui monte en ce moment au Danemark. Le natif d'Herlev qui est arrivé à l'été 2019 a passé deux saisons en prêts avec le FC Liefering. Auteur de 5 buts et 13 passes décisives en 41 matches avec la formation de deuxième division autrichienne, il a été laissé à disposition de l'équipe première. S'il n'a pas encore joué lors des trois premiers matches officiels, il a récemment signé une prolongation jusqu'en juin 2024. Entré pour la première fois en équipe première le 28 février 2021, il devrait avoir du temps de jeu maintenant que son avenir est plus clair. Élégant milieu offensif, il était l'un des hommes forts de Liefering la saison dernière avec Benjamin Šeško et Bryan Okoh.

Brenden Aaronson (20 ans/États-Unis)

Arrivé l'hiver dernier de Philadelphie, le milieu offensif international américain (7 capes, 3 buts) est déjà intégré comme un cadre de l'équipe. Il avait d'ailleurs marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives en 25 matches l'an dernier. Arrivé pour remplacer numériquement Dominik Szoboszlai parti à Leipzig, il est très polyvalent comme de nombreux joueurs de Salzbourg et peut évoluer dans tout l'entrejeu ainsi que sur les ailes. S'il doit encore progresser un peu dans l'impact, sa qualité de passe est vraiment impressionnante et il a déjà une belle influence dans le jeu de la formation autrichienne. Celle-ci devrait continuer à grandir pour sa deuxième saison avec Salzbourg. Ce dimanche contre Ried (7-1), il s'est d'ailleurs offert une belle passe décisive et a brillé de plein feu.

Karim Adeyemi (19 ans/Allemagne)

Et si c'était la saison de l'éclosion pour l'attaquant allemand. En tout cas ça s'y apparente pour le moment. Pour sa troisième saison et alors que l'année dernière, il a facturé 9 buts et 11 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, il régale pour le moment. Brillant en présaison, cet attaquant rapide, technique et relativement complet s'est bien mis en évidence. Pour la première journée de championnat, il a marqué deux buts et délivré une passe décisive contre le Sturm Graz (3-1). Homme du match, il est censé devenir le référent offensif suite au départ de Patson Daka pour Leicester. Lors du festival contre Ried (7-1), il s'est de nouveau illustré avec un second doublé en deux matches de championnat.

Benjamin Šeško (18 ans/Slovénie)

Difficile de ne pas penser à Erling Braut Haaland quand on évoque la machine à scorer Benjamin Šeško. Joueur doté d'un physique impressionnant (1m94), le Slovène sort d'une saison surréaliste en deuxième division autrichienne avec le FC Liefering. Auteur de 21 buts et 6 passes décisives en 29 matches, il a tout écrasé sur son passage et pourra poursuivre à l'étage supérieur avec Matthias Jaissle qui l'avait coaché la saison dernière. Titulaire en championnat contre Graz (3-1), il est resté muet, mais il a marqué un doublé lors de la victoire contre le Hertha Wels (4-1). Rebelotte pour le compte de la deuxième journée de championnat contre Ried (7-1), où il a inscrit deux buts. De bon augure pour le jeune joueur de 18 ans qui débute en pleine confiance. Il a d'ailleurs récemment prolongé jusqu'en juin 2026.