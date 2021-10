L'Espagne se régale des déclarations fracassantes de Kylian Mbappé, les deux cibles prioritaires du FC Barcelone pour cet hiver

La suite après cette publicité

L'Espagne aime les déclarations de Mbappé

Kylian Mbappé a mis les choses au clair sur son été agité et cela réjouit la presse pro-madrilène en Espagne. Après ses déclarations fracassantes sur son départ avorté à RMC et ce mardi matin au journal L'Équipe, le génie français fait la une des deux plus grands journaux espagnols, Marca et As. Les deux médias affichent le champion du monde 2018 en Une avec chacun une phrase marquante de ses différentes interviews. «En juillet, j'ai dit au PSG que je voulais partir», relate en première page Marca, comme pour signifier au monde que c'est bien la faute du PSG si Mbappé n'a pas signé au Real cet été. «Si je devais partir, c'était seulement pour le Real Madrid», a choisi de son côté As. Bref, l'écho des déclarations de Mbappé est très fort.

Sterling ou Olmo, priorités du Barça

Alors que le FC Barcelone est en pleine crise et que Ronald Koeman est plus que jamais sur la sellette après le nouveau revers de ce week-end contre l'Atlético de Madrid (0-2), Mundo Deportivo essaye de penser à autre chose ce matin et se penche (déjà) sur le futur mercato d'hiver des Blaugranas. Et selon le média, le Barça va avoir de l'argent en janvier afin de se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Deux pistes seraient notées tout en haut de la short list catalane. Il s'agit de Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City, et de Dani Olmo, milieu offensif du RB Leipzig et ancien de la Masia. Mais il va sans doute devoir sortir le chéquier pour que l'une de ces opérations se fasse.

Premières critiques pour Ancelotti

Deux défaites de rang et les critiques commencent à fuser pour Carlo Ancelotti au Real Madrid. C'est le lot de tout entraîneur de la Casa Blanca, qui n'a quasiment jamais le droit à l'erreur. Selon Mundo Deportivo, il est reproché au technicien italien de faire trop de changements entre les matches et de ne pas dégager un XI type. Ce qui pourrait expliquer le coup de moins bien dans les résultats actuels. Pour El Pais, Ancelotti voit s'avancer un véritable casse-tête après la trêve internationale avec les retours en défense de Ferland Mendy et Dani Carvajal. «Un puzzle pour l'Italien» qui va devoir trouver la bonne formule pour sortir de cette spirale négative.