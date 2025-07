Ivan Rakitić annonce sa retraite

Ivan Rakitić met un terme à sa carrière. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et du Séville FC vient d’annoncer avoir raccroché les crampons. Après une dernière saison à Hadjuk Split, où il a manqué de soulever le Championnat de Croatie, le finaliste du Mondial 2018 a officialisé la nouvelle dans un long message publié sur son compte Instagram à travers lequel il remercie tous les supporters et les clubs dans lesquels il a joué.

«Le football m’a tout donné et même plus que ce que j’espérais. Des amis, des émotions, de la joie et de la tristesse. C’est une part de ma vie que je vais garder avec fierté. Mais maintenant, il est temps de dire au revoir. Merci football», a-t-il expliqué dans sa lettre. Selon AS, l’ancien international croate s’apprête à entamer une nouvelle étape. Il deviendra directeur sportif adjoint du Hajduk Split, aux côtés de Goran Vucevic, récemment nommé au conseil d’administration.