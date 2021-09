Trois cadors européens s'arrachent le nouveau prodige du football allemand Karim Adeyemi

La suite après cette publicité

Enfant de la Bavière, né à Munich, Karim Adeyemi (19 ans) a rapidement été identifié comme un grand talent en devenir. Logiquement, il a rallié le centre de formation du Bayern Munich en 2009. Resté deux ans, il retrouvera son ancien club le TSV Forstenried puis ira au SpVgg Unterhaching. Resté dans des petits clubs bavarois afin de grandir, il fait un choix décisif dans sa carrière à l'été 2018. Alors qu'il n'a que 16 ans et qu'il évolue en U19 avec le SpVgg Unterhaching, le Red Bull Salzbourg toque à la porte avec de gros arguments. En effet, la formation autrichienne est convaincue du talent de Karim Adeyemi et va débourser 3,35 millions d'euros pour s'attacher ses services. Une somme record pour un jeune qui n'était pas encore aux portes du professionnalisme. Au pays de Wolfgang Amadeus Mozart, tout va s'accélérer.

Prêté les deux premières saisons à Liefering, il livrera une saison 2019/2020 brillante avec 13 buts en 19 matches toutes compétitions confondues et terminera l'exercice avec le Red Bull Salzbourg. Demi-finaliste de la Youth League et champion d'Autriche, il aura même découvert la Ligue Europa. Fort de ces premières prestations, il livrera un premier exercice plein solide l'an dernier avec Salzbourg en inscrivant 9 buts et en délivrant 11 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues. Des standards très élevés sur lesquels il semble reparti. Figurant parmi les plus grands talents de la formation autrichienne, il est en train de se muer en leader d'attaque depuis le départ de Patson Daka pour Leicester cet été. Avec déjà 7 buts en 9 matches toutes compétitions confondues dont 6 réalisations en 6 rencontres de championnat, Karim Adeyemi marche sur l'eau et ce n'est pas fini.

Trois cadors européens sur les rangs

Appelé en mai dernier pour participer à l'Euro Espoirs qu'il a remporté avec l'Allemagne, Karim Adeyemi est l'un des joueurs sur lesquels le nouveau sélectionneur Hans-Dieter Flick veut s'appuyer pour l'avenir. Ce dernier a su compter sur les bons conseils de son ancien adjoint au Bayern et désormais collaborateur au sein de la DFB, Hermann Gerland. L'homme de 67 ans connaît Karim Adeyemi depuis qu'il jouait en Bavière au sein d'équipes jeunes et n'a eu aucun doute. C'est donc pour cela que l'attaquant a été aussi rapidement lancé en sélection A. Entré en lieu et place de Serge Gnabry à la 72e minute du match contre l'Arménie, il a inscrit le but du 6-0 en fin de match sur une belle passe de Florian Wirtz (90e +1). Un début idéal que son sélectionneur n'a pas manqué de saluer après la rencontre.

«Il a déjà montré en début de saison qu'il peut être glacial devant le but. Il a très bien fait aujourd'hui quand il est entré» a expliqué Hans-Dieter Flick. Grand fan de Serge Gnabry et d'Arjen Robben, Karim Adeyemi est en train de s'affirmer de la meilleure des façons aux yeux du football allemand et international. S'il devrait vivre sa saison au Red Bull Salzbourg avec notamment une participation à la Ligue des Champions, le buteur est déjà suivi par les plus grands. Selon Bild, Liverpool, le FC Barcelone et le Bayern Munich suivent le joueur sous contrat jusqu'en juin 2024. L'avenir s'annonce radieux pour Karim Adeyemi.