PSG-Lorient : Luis Campos adresse un sérieux avertissement à son groupe

La défaite de trop. Alors qu’ils auraient pu s’offrir une large avance dans la course au titre, le PSG s’est lamentablement incliné au Parc des Princes, contre le FC Lorient (1-3). Une troisième défaite de la saison à domicile inquiétante, étant donné que l’Olympique de Marseille, qui jouera ce soir Auxerre, peut revenir à cinq points en cas de succès. Une prestation alarmante, sous les sifflets du public parisien, qui a obligé Luis Campos, le conseiller sportif parisien, à prendre la parole.

Au micro de Canal +, Luis Campos a souhaité adresser justement un message aux supporters parisiens. «Je pense qu’avant de faire une auto-critique, je voulais dire aux supporters que j’étais déçu, on est tous déçus avec cette défaite. Je voulais dire que c’est dur, mais il faut réagir vite. On est premier depuis la première journée, il manque maintenant cinq matches. Il faut continuer, relever la tête et prendre ce titre. Il faut dire que le club doit être ensemble, c’est dur de perdre un match comme cela», a-t-il d’abord assuré.

«Je pense que les joueurs sont tous derrière le coach»

Avant de pointer du doigt la prestation de ses joueurs. «J’attends une réaction, c’est une déclaration pour tout le club. On doit prendre des points, on va le faire. On doit avoir la conscience qu’on peut faire mieux, on n’a pas fait tout pour gagner ce match ; je comprends les critiques, c’est normal, mais personne n’est content avec ces résultats. Je viens de revenir du vestiaire, j’ai vu toute une équipe très déçue de la défaite», a ajouté Campos.

Sans prendre de risque, il a terminé par assurer que Christophe Galtier était soutenu par le vestiaire. «C’est un moment extraordinaire qu’on puisse être tous ensemble pour gagner la saison. Je pense que les joueurs sont tous derrière le coach, il y a une union sacrée. Mais c’est normal que les supporters soient déçus. On exige maintenant une réaction». Christophe Galtier est donc sous pression avant un déplacement à Troyes qui pourrait être décisif pour l’avenir du club parisien et celui de Galtier.