Le PSG prend deux décisions controversées avec le duo Ramos-Kimpembe

La suite après cette publicité

C’est un véritable chantier auquel doit faire face le PSG cet été. De nombreux joueurs sont ainsi sur le départ, et, forcément, beaucoup vont débarquer. Pour l’instant, on commence à avoir certaines certitudes quant à certains joueurs. On sait que Lionel Messi devrait finalement quitter la capitale, et probablement revenir en Catalogne. Neymar est lui indésirable aux yeux des dirigeants parisiens, mais encore faut-il lui trouver un point de chute, puisque ça ne se bouscule pas vraiment pour la vedette de la Canarinha.

En revanche, certains dossiers sont un peu plus flou, et le quotidien L’Equipe tente d’apporter quelques éléments de réponse à leur sujet ce dimanche. C’est le cas de Sergio Ramos notamment, dont le contrat expire en juin. Selon le journal, le PSG devrait finalement bien proposer un contrat à l’Espagnol. Luis Campos et la direction parisienne attendront la fin de saison, mais Nasser al-Khelaïfi est très clair en privé : il veut garder l’ancien Madrilène. Il s’agirait cependant d’une offre de courte durée avec un salaire plus bas.

À lire

PSG - Lorient : les compositions probables

Un été animé pour la défense parisienne

Il risque également de devoir se contenter d’un temps de jeu un peu inférieur. Les décideurs parisiens ont été convaincus par son importance dans le vestiaire et ses bonnes prestations dans des matchs importants comme la double confrontation face au Bayern. Vient ensuite le cas Presnel Kimpembe, dont le retour est attendu pour le début de saison prochaine suite à sa blessure au tendon d’Achille.

La suite après cette publicité

La perspective d’un départ commence à prendre de plus en plus d’ampleur, et deux offres, dont une de Chelsea, lui sont déjà parvenues, bien que refusées par le principal intéressé. Les récentes discussions avec le club pour un nouveau contrat - le sien expire ne 2024 - n’avaient pas abouti, et le PSG pourrait le laisser filer gratuitement… Une prolongation pour l’un, une non-prolongation pour l’autre, et tous deux quitteraient Paris dans un an. Deux décisions qui risquent de faire parler les supporters…