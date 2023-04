PSG - Lorient : les notes du match

La suite après cette publicité

Le titre de champion de France étant presque assuré, le Paris Saint-Germain avait l’occasion de prendre le large au classement en cas de victoire contre Lorient, à six journées de la fin. Pour l’occasion, Soler, Bernat, Vitinha et Verratti étaient alignés pour cette 33e journée. Mais ce qui devait être une formalité a été un calvaire pour les Parisiens.

Car rapidement, un bon travail de Faivre permettait à Le Fée d’ouvrir le score, seul au point de penalty (1-0, 15e). Rien ne s’arrangeait par la suite puisque quelques minutes plus tard, Hakimi était expulsé pour une nouvelle faute sur Yongwa (23e). Dos au mur, il fallait une situation improbable pour voir le PSG revenir au score. Après une incompréhension de Mvogo avec l’arbitre, le gardien des Merlus lâchait le ballon, pensant qu’il bénéficiait d’un coup-franc… et se faisait surprendre par Mbappé (1-1, 29e).

Mais décidément, Paris ne maitrisait pas son sujet et un nouveau travail de Faivre, devant un Bernat impuissant, offrait le deuxième but à Yongwa avant la mi-temps (2-1, 38e). Mais après la pause, le PSG ne parvenait pas à mettre plus de rythme et se faisait endormir par le bloc lorientais. Même quand les hommes de Galtier se procurait des occasions, Mvogo était là pour détourner magnifiquement une tête de Danilo (67e). En maîtrise, le FCL était même proche du break, mais Dieng manquait complètement sa reprise (79e).

Mais finalement, puisque le PSG n’y était pas du tout, l’ex-Marseillais s’offrait bien le troisième but pour éteindre le Parc des Princes (3-1, 90e). Le PSG, toujours en tête, encaisse donc sa troisième défaite au Parc des Princes, avant un déplacement chez l’ESTAC. Si le titre est proche, le jeu proposé par Galtier et ses hommes inquiètent. Lorient, de son côté, n’a plus rien à jouer mais renoue avec le succès avant la réception du Stade Brestois.

L’homme du match : Enzo Le Fée (8,5)

Le détonateur de cette équipe lorientaise. Il a constamment cherché à rythmer la rencontre par ses transmissions et son jeu porté vers l’avant. Son 6e but de la saison découle d’une superbe action collective où il réceptionne parfaitement un centre de Faivre (14e). C’est encore lui qui sert Koné sur un contre superbement négocié (41e). Il a sans cesse respecté le jeu et ses gestes de classes ont toujours apporté une plus-value. Pas loin de marquer le but de la journée (68e), mais sa frappe frôle le poteau de Donnarumma. Il faut racler les fonds de tiroir pour trouver un mauvais choix de l’international Espoirs français ce soir. Remplacé par Ponceau (90+2e).

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (4) : le champion d’Europe 2020 italien ne peut pas faire grand-chose sur les trois buts des Merlus, même s’il repousse tant bien que mal le centre rasant de Faivre sur la 2e réalisation visiteuse, puis gagne son face-à-face avec Dieng sur le but du chaos. À noter quelques sorties bien senties loin de ses cages.

- Marquinhos (3) : il est temps que la saison se termine pour Marquinhos. Le capitaine du PSG semble toujours aussi fébrile, voire perdu, quand il est sur le terrain. Il n’est plus aussi rassurant qu’avant, et ça se ressent. Averti pour protestation véhémente auprès de l’arbitre de touche (51e).

- Ramos (4) : il aurait pu inscrire le but égalisateur, mais sa tête a fui de peu le cadre lorientais (59e). Autrement, l’expérimenté défenseur espagnol a peut-être été le "meilleur" défenseur parisien de la journée au Parc des Princes, ou du moins le plus fiable. Sans toutefois parvenir à tenir la baraque comme il le fallait.

- Danilo (4) : le soldat portugais n’a clairement pas livré son meilleur match à Paris. Il a même eu des difficultés au duel, l’un de ses points forts, et a laissé trop de liberté aux offensifs bretons. Il s’est un peu rattrapé en récupérant pas mal de ballons (9). Sa tête, à la réception d’un bon centre de Mbappé, a été arrêtée à bout portant par le portier breton (67e).

- Hakimi (non noté) : l’international marocain n’aura passé que 20 minutes sur le pré du Parc des Princes, le temps de prendre deux biscottes et un rouge, donc. D’abord pour une faute sur Faivre (6e) puis pour une semelle évitable sur Yongwa (20e). Un après-midi à oublier pour l’ancien joueur du Real Madrid.

- Soler (2) : l’international espagnol n’aura pas beaucoup profité du soleil parisien du côté de la Porte de Saint-Cloud. Auteur d’une première période bien pâle (19 ballons touchés) dans la pénombre collective du PSG, l’ancien de Valence a été remplacé à la pause par Ruiz (4). L’ancien milieu de terrain du Napoli a manqué une grosse opportunité d’égaliser (54e). L’Espagnol a réalisé une rentrée énergique, sans non plus se montrer déterminant.

- Verratti (4) : impliqué sur les deux premiers buts lorientais, Petit Hibou s’est distingué de manière négative pour sa passivité défensive. Averti pour une faute sur Abergel (73e), le milieu international italien est apparu très nerveux. Auteur d’une grosse activité dans l’entrejeu, il a aimanté les ballons (143 ballons touchés, 91% de passes réussies), sans être décisif non plus.

- Vitinha (4) : plutôt propre dans ses transmissions (95% de passes réussies), le milieu portugais n’a pas été le pire joueur de la journée sur la pelouse côté PSG. Il a même tenté sa chance de loin, en vain (56e), sans réussir à faire la différence. Remplacé par Ekitike (65e), qui n’a presque rien apporté aux Rouge et Bleu.

- Bernat (2) : le défenseur espagnol n’a clairement pas marqué des points face à Lorient. Certes présent offensivement, l’ex-joueur du Bayern a fait preuve d’une très grande fébrilité défensive. Battu beaucoup trop facilement sur les premiers buts lorientais, il n’a pas fait parler son expérience. Remplacé par l’un des chouchous du Parc, Mendes (56e). L’international portugais, qui disputait son 50e match de L1, a apporté de la vitesse et de la générosité dans son couloir gauche. Avant de sortir blessé, touché aux ischio-jambiers (90e+2)…

- Messi (5) : comme à son habitude, le champion du monde argentin a beaucoup décroché pour prendre le jeu à son compte et lancer les offensives parisiennes. Avec plus ou moins de réussite, il a créé quelques situations et a pas mal combiné avec Mbappé. Sans être décisif, cette fois.

- Mbappé (6) : le meilleur buteur de Ligue 1 a encore frappé, mais le PSG n’a pas gagné. Parisien le plus dangereux face à Lorient (6 tirs), le champion du monde 2018 a fait preuve de malice et s’est avéré impitoyable en profitant de la naïveté du portier lorientais pour redonner un brin d’espoir au PSG (29e). Il a toutefois manqué son face-à-face avec Mvogo (11e). Averti peu avant l’heure de jeu (58e), il a aussi failli se muer en passeur pour Danilo (67e).

FC Lorient

- Mvogo (6) : hormis sa bévue sur le but de Mbappé (29e), où il interprète mal la situation en posant le ballon à ses pieds, le portier suisse a réalisé une prestation convaincante. Il s’emploie superbement en anticipant l’ouverture du pied de Mbappé (12e). Face à Danilo, il est certes escorté par la réussite, mais son arrêt de la tête maintient encore son équipe à flot (66e). Des prises de risque également assumées au pied.

- Kalulu (6) : l’ancien joueur d’Ajaccio a livré une prestation sérieuse dans son couloir. Souverain dans sa zone où il a ratissé plusieurs ballons chauds (17e, 54e, 61e), c’est également lui qui est au départ de l’action du but de Le Fée grâce à sa passe (16e). On a senti Bernat sur un fil lorsqu’il arpentait son couloir, et il l’a constamment obligé à défendre. Une intervention précieuse devant Messi (43e). Remplacé par Cathline (70e).

- Meité (8) : l’ancien joueur du Stade Lavallois confirme qu’il est l’une des belles révélations lorientaises cette saison. Auteur de plusieurs belles ouvertures (5e, 49e), il a également tenu son rang sur le plan défensif en se montrant intraitable dans les duels, notamment face à Messi et Mbappé (14e, 66e, 73e, 75e, 91e). Beaucoup d’assurance et très peu de complexes pour un joueur qui évoluait encore en National 2 en début de saison. Il montre semaine après semaine qu’il est bien plus qu’un simple intérimaire.

- Talbi (5) : l’international tunisien a vécu une soirée contrastée. S’il a été l’auteur de plusieurs bons jaillissement grâce à un positionnement et une lecture souvent irréprochables (10e, 13e, 20e, 38e, 52e), il aurait pu coûter deux buts à son équipe. Il défend sur les talons contre Mbappé en lui laissant trop de liberté (10e), et lui offre ensuite une occasion en or par sa naïveté (29e).

- Le Goff (6) : le danger est rarement venu de son côté, et encore moins après l’exclusion d’Hakimi. Néanmoins, il ne s’est pas endormi devant la platitude du spectacle. Il réalise un superbe double-retour devant Mbappé (29e), et ne s’est jamais affolé sous la pression parisienne. Très calme avec le ballon, il a été un véritable bol d’air frais lors des temps faibles de son équipe (50e, 56e).

- Yongwa (7) : s’il s’est montré brouillon en tout début de rencontre, le latéral camerounais est monté en régime graduellement. Animateur de son couloir, il a livré un duel de tous les instants à Hakimi (20e), jusqu’à provoquer son expulsion. Il est d’ailleurs récompensé par son premier but en Ligue 1, où il suit intelligemment le festival de Faivre (41e). Au retour des vestiaires, il n’a pas levé le pied et a constamment fait office de solution dans son couloir. Il n’est pas loin d’être passeur décisif pour Dieng, après un centre téléguidé (75e).

- Innocent (6) : l’international nigérian a été fondamental. Face à la densité parisienne, il s’est attelé à réguler le jeu et à faire le ménage lorsque l’occasion s’y prêtait. Très impactant dans les duels, il a ratissé des ballons précieux (5e, 14e), et est notamment à l’origine du deuxième but de son équipe. Sous la menace d’un carton rouge après son premier avertissement (32e), il a été remplacé par Kari (58e). Auteur d’une belle ouverture pour Yongwa (76e), le Titi parisien aurait pu être, à quelques centimètres près, passeur décisif pour Dieng (86e).

- Abergel (7) : l’ancien Marseillais a été omniprésent dans l’entrejeu. Sobre dans tout ce qu’il a entrepris, il a récupéré un nombre incalculable de ballons pour soulager son équipe lors des temps forts parisiens (62e, 72e, 74e, 85e). Vitinha, Verratti et Soler n’ont jamais réussi à exister dans sa zone, qu’il a parfaitement quadrillée.

- Faivre (7) : un poison. Constamment situé entre les lignes, le gaucher prêté par l’OL a également incarné une menace par ses dribbles et sa qualité technique. C’est son appel qui déclenche l’action du but de Le Fée, qu’il sert parfaitement de l’extérieur du pied (17e). Sur celui de Mongwa (41e), il fait également tout, après avoir éliminé d’une façon déconcertante Verratti puis Bernat. Après ses deux passes décisives, il s’est en revanche peu à peu effacé.

- Le Fée (8,5) : notre homme du match, voir ci-dessus.

- Koné (5) : faute de services étoilés, l’attaquant malien s’est surtout contenté de jouer son rôle de premier rideau défensif. Et sur cet aspect, il s’est montré irréprochable en gênant systématiquement Danilo et Ramos sur les premières relances parisiennes. C’est d’ailleurs son pressing sur Donnarumma qui jette le premier froid de la rencontre. Il fait néanmoins preuve de maladresse sur sa seule véritable situation (41e). Remplacé par Dieng (64e), remuant mais parfois maladroit dans le dernier geste. Il a la balle du break sur un centre au cordeau de Yongwa (75e), qu’il ne cadre pas. Hors-jeu de quelques centimètres sur son but refusé (86e), il se fait justice dans la foulée en s’y mettant à deux fois face à Donnarumma (89e).