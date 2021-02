Bournemouth : John Terry ou Patrick Vieira sur le banc ?

La suite après cette publicité

Il est loin le temps où les Gunners de Patrick Vieira se mêlaient aux Blues de John Terry... S'ils ne s'affrontent plus sur les terrains, les deux anciens tauliers de Premier League pourraient se livrer une petite bataille à distance pour un poste de manager ! En effet, le club de Bournemouth, relégué en Championship cette saison, s'est séparé hier de Jason Tindall, qui avait pris la succession d'Eddie Howe il y a six mois. Sixièmes et toujours en course pour la montée en Premier League, les Cherries restaient sur une série de quatre défaites. La direction a estimé qu'il fallait du changement.

Après avoir annoncé la nomination de Jonathan Woodgate - ancien flop du Real Madrid et coach éphémère de Middlesbrough - au poste d'entraîneur intérimaire, l'AFC cherche désormais un manager pour prendre la suite et permettre au club de faire l'ascenseur. Dans cette quête, deux noms ressortent outre-Manche. Celui de John Terry, actuel entraîneur adjoint de Dean Smith à Aston Villa (le Times avait révélé un intérêt commun en août dernier), mais également celui de Patrick Vieira, qui a été remercié par l'OGC Nice le 4 décembre dernier et se retrouve libre comme l'air. Le Daily Mail croit savoir que le Français a des vues sur l'Angleterre.