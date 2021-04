Le groupe du PSG à Strasbourg

La suite après cette publicité

Entre l'aller et le retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG se rend à Strasbourg pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 (à suivre en live commenté sur notre site). Un match très important dans la quête du titre puisqu'en cas de défaite, le club de la capitale laisserait le LOSC, vainqueur hier soir à Metz, avec ses six points d'avance.

Un rendez-vous qui ne doit pas être pris à la légère pour Pochettino et ses hommes mais le PSG est très amoindri puisque Bernat, Diallo, Florenzi, Icardi, Kurzawa, Marquinhos et Verratti sont tous blessés, et Neymar est suspendu. Il devrait y avoir un peu de turn-over chez les Parisiens à La Meinau.

Le groupe parisien :

Navas, Rico, Franchi - Bakker, Dabga, Kehrer, Kimpembe, Pembélé - Rafinha, Draxler, Gharbi, Gueye, Herrera, Kamara, Michut, Simons, Paredes, Danilo - Sarabia, Di Maria, Kean, Mbappé, Nagera