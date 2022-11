CdM 2022 : le trophée d'homme du match au coeur d'un scandale

Il ne sera désormais plus possible pour les parieurs de miser sur l'« Homme du match » d'une rencontre. La cause ? La découverte par Sportsmail d'un système de fraude dû au fait que chacun pouvait voter pour élire celui qui serait sacré comme le meilleur joueur d'une rencontre. Ainsi, plusieurs influenceurs aux milliers d'abonnés auraient convaincus leurs followers de diriger leurs votes de sorte à avoir un poids conséquent pour remporter le gros lot de la mise initiale.

La suite après cette publicité

D'autres auraient également montré à leur communauté comment voter plusieurs fois, alors qu'il est normalement possible de ne le faire qu'à une seule et unique reprise. Le résultat de cette entreprise s'est d'ailleurs ressenti durant la compétition, avec notamment l'exemple de Kevin De Bruyne, surpris de son titre après la victoire face au Canada (1-0).