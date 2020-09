Les compositions probables de Suisse-Allemagne

La suite après cette publicité

Deuxième journée, déjà, de la Ligue des Nations 2021 ! Dans ce groupe 4 de la Ligue A, l'Allemagne se déplace ce soir (à 20h45) en Suisse. L'objectif pour les hommes de Joachim Löw sera de tenter de décrocher une première victoire dans cette compétition après le nul malheureux concédé il y a quelques jours à domicile contre l'Espagne. Même objectif pour les Helvètes, battu en Ukraine (1-2) lors de la 1ere journée.

Les Allemands devraient se présenter en 4-2-3-1 ce soir, selon Kicker. Les Parisiens Thilo Kehrer et Julian Draxler seront titulaire, si l'on en croit le média allemand. Leroy Sané et Timo Werner également sur le front de l'attaque. La Suisse, de son côté, pourrait évoluer dans un système inédit, un 3-5-2 avec Embolo et Seferovic en doublette offensive. On en salive d'avance !